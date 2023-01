Terni: va all’asta una parte della farmacia comunale del Corso

di S.F.

Un locale commerciale nella centralissima corso Tacito che finisce all’asta per 150 mila euro. Curioso già di per sé. Lo diventa ancora di più se si va a controllare il civico interessato dalla procedura – l’avvocato Ilaria Sciarra è la professionista delegata alla vendita – del tribunale di Terni: si tratta dell’81, vale a dire l’immobile che ospita la farmacia comunale ospedale 1. Esatto, perché nel corso del tempo qui si è creata una situazione quantomeno inusuale. Il prezzo base per la vendita senza incanto è di 150 mila euro.

L’appuntamento è fissato in via delle Conce per il 2 marzo ed il valore dell’offerta minima è indicata in 112.500 euro rispetto ai 147.676 risultanti dalla perizia tecnica. L’unità immobiliare in questione ha una superficie complessiva di 58 metri quadrati e l’ingresso è possibile solo da un altro locale. Ovvero la farmacia che, è bene sottolineare, è estranea alla vicenda. «Tramite dei gradini – si legge – si scende verso l’ampio retro del negozio, della superficie netta di circa 26 metri quadrati, adibito a laboratorio, una zona di transito e una parte di ufficio. Al piano superiore un magazzino» da 22 mq.

La storia

Bene, ma come è possibile? In sostanza sono due porzioni immobiliare unite ma con un unico accesso: la prima è di proprietà del Comune (in origine era dell’ospedale), l’altra di due cittadini. All’asta va la parte pignorata legata a quest’ultimi. «Noi siamo i conduttori e paghiamo – spiega l’amministratore unico di FarmaciaTerni, l’avvocato Stefano Minucci, contattato per avere delucidazioni sulla vicenda – l’affitto regolarmente. Per quel che ci riguarda nulla cambia, si continuerà semplicemente a pagare i canoni dovuti». Chissà se ci sarà qualcuno che vorrà investirci: «L’unità immobiliare – viene specificato nell’avviso di vendita – è occupata, con regolare contratto di locazione della tipologia di contratto 6+6, opponibile alla procedura, stipulato in data 1° aprile 2004, da una avviata attività commerciale, con canone di locazione attualmente pari a 2.283,30 euro mensili».