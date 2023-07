Terni, Valnerina: arriva il tutor per controllo velocità. Spesa da 231 mila euro

di S.F.

Gli allarmi e le richieste di intervento ci sono da da anni. Ora, dopo sopralluoghi e approfondimenti tecnici, c’è il passaggio finale per procedere all’installazione: è in arrivo il sistema tutor lungo l’ex strada statale (ora regionale) 209 Valnerina, non distante dalla cascata delle Marmore.

FEBBRAIO 2022: DISPOSITIVO IN ARRIVO. IL CONFRONTO

OTTOBRE 2021, A COLLESTATTE RESIDENTI SCATENATI

L’sos

La storia si è sviluppata a partire dal 6 ottobre 2021, quando i residenti delle aree di Torreorsina e Collestatte si sono mossi per chiedere l’autovelox all’altezza degli incroci con i due borghi. Motivo? Incidenti, purtroppo in qualche caso anche mortale. Da quel momento è scattato il confronto con prefettura, polizia Locale e Anas per vedere il da farsi: l’input immediato per il prefetto è stato quello di aggiornare il decreto del 2016 per consentire il posizionamento dei dispositivi di controllo lungo il tratto interessato. La ragione è nella «criticità relativa alla sicurezza stradale a causa delle eccessive velocità evidenziata dai sopralluoghi nell’intero tratto in esame della Ss 209 e soprattutto al km 8+500, al km 7+200 ed al km 7+450 in entrambe le direzioni di marcia». Il prefetto nel dicembre 2022 si è attivato in tal senso.

L’SOS NEL 2022 PER LA STRADA PERICOLOSA

Gli incidenti in aumento

Nella fase di studio è emerso che il trend di incidentalità è di nuovo in aumento e l’eccessiva velocità è uno degli elementi rilevanti. Che si fa quindi? «Si ritiene necessario procedere all’istallazione del sistema tutor che consente, oltre alla possibilità di controllo puntuale alle chilometriche sopracitate, anche il controllo della velocità media sull’intero tratto». Riguarda il tratto tra il km 4+600 al 9+700. C’è l’approvazione del preventivo preparato da Terni Reti e l’incarico alla società partecipata di acquistare l’apparecchiatura a seguito di indagine di mercato. Costo? L’impegno di spesa è da 231.800 euro e comprendere la segnaletica orizzontale/verticale, certificazioni e autorizzazioni necessarie. Se ne occupano in prima battuta la dirigente Gioconda Sassi e il responsabile del procedimento, l’architetto Walter Giammari. La proposta – la delega d’altronde è la sua – è direttamente del sindaco Stefano Bandecchi.