Tanti rifiuti raccolti, come ogni anno. Dai televisori alle gomme, passando per lavatrici e bottiglie: questo il resoconto della ‘giornata ecologica’ dello scorso 14 settembre lungo la Valserra, nel territorio ternano.

L’operazione è iniziata alle ex scuole elementari di Giuncano Scalo con il coinvolgimento dei volontari. «Durante questa edizione, per la prima volta, l’intervento ha incluso anche la parte di valle nel Comune di Spoleto. Un ringraziamento speciale ai volontari, pochi ma determinati, e all’assessore Agnese Protasi, la cui presenza sul campo ha rappresentato un importante segnale di vicinanza concreta da parte delle istituzioni».

L’esito? «Purtroppo, anche quest’anno abbiamo raccolto rifiuti di ogni tipo, tra cui due televisori, un congelatore e una lavatrice, pneumatici (incluso uno di grandi dimensioni, scarti edili, bottiglie di vetro, rifiuti da ‘svuota cantine» e molto altro sottolinea Simone Marcelloni. «È stato triste constatare che negli anni si è passati dal raccogliere televisori a tubo catodico a televisori a schermo piatto: a dimostrazione che l’abbandono continua, cambia forma, ma non scompare. E se da una parte ci sono persone che dedicano tempo e fatica per pulire, dall’altra c’è ancora chi agisce con inciviltà».

Con invito: «Per invertire la rotta c’è bisogno di un impegno condiviso: il vero obiettivo è il non aver più bisogno di dover organizzare queste giornate. Marcelloni dal 2017 coordina la giornata ecologica in collaborazione con la pro loco Valserra, Mi Rifiuto, Cai e Pro Natura Terni.