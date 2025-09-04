di S.F.

In 57 su 123 con punteggio massimo, gli altri 66 sotto. Sono le valutazioni per gli agenti della polizia Locale per l’annualità 2024: del tema se ne è parlato giovedì mattina al question time con l’interrogazione di Marco Cecconi (FdI) e la risposto dell’assessore Marco Iapadre. Per ora non risultano ricorsi formali.

Cecconi si è attivato per chiedere delucidazioni, anche in vista del bando per le progressioni orizzontali – con deroga e non – dei dipendenti ed i criteri premiali. Iapadre ha elencato i punteggi degli agenti: «Attribuita valutazione 1 (100) a 57 unità della polizia Locale. Tra 0.95 e 0.99 a 36 unità, tra 0.90 e 0.95 a 17 unità e 13 sotto lo 0.90». Per un totale di 123.

Il consigliere di FdI ha fatto pressing anche sui criteri premiali per le progressioni e l’eventuale incidenza dei punteggi bassi: «Entrambe sono oggetto di contrattazione decentrata. Sia la direzione della polizia Locale che del personale hanno confermato che non ci sono ricorsi formali ad oggi. Ci sono stati colloqui individuali in seguito a richiesta di chiarimenti», ha specificato Iapadre in chiusura.

In replica Cecconi ha sottolineato che «colpisce il fatto che metà del Corpo non ha performance massima. A noi risulta che alcuni addetti hanno mandato comunicazioni chiedendo incontri a direttore generale e comandante per i punteggi bassi». Fine della storia, quantomeno per oggi.