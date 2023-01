Terni: vandali in centro danno fuoco a tutto ciò che gli capita a tiro

Brutta notte – per chi è stato allertato dalle forze dell’ordine – e brutto risveglio lunedì mattina a Terni, per diverse attività commerciali del centro cittadino. Ma il fastidio è diffuso è non riguarda i soli negozi colpiti. Ignoti vandali – sulla cui identità sono in corso indagini – si sono ‘divertiti’ a dare fuoco a tutto ciò che gli è capitato a tiro. Così di mezzo ci sono finiti cassonetti dei rifiuti, cassette delle poste, la tenda della pizzeria di piazza della Repubblica, cartoni e carrelli di Superconti in via I Maggio, altre suppellettili del negozio di ottica in corso Tacito. E la conta non sarebbe finita. In ciascuno di questi casi sono intervenuti i vigili del fuoco per limitare danni che, con l’estensione delle fiamme, potevano essere ancora più gravi e importanti. Restano i gesti, che fanno seguito al raid anti-autovetture di via XX Settembre, che meritano un doveroso approfondimento da parte delle forze dell’ordine. Le zone degli incendi sarebbero in diverse casi ‘coperte’ da telecamere pubbliche che potrebbero restituire elementi utili a risalire ai responsabili.

FOTO