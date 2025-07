Danni fatti – in larga parte nella notte fra sabato e domenica -, chiodi in vista, degrado e sconforto per uno degli angoli più storici della città di Terni, il sagrato della piccola chiesa di San Lorenzo, in corso Vecchio. La segnalazione giunge da una residente che rimarca come tutte le panchine in legno e acciaio presenti sulla piazza «sono state vandalizzate. Una nei giorni scorsi e tutte le altre nelle notti di questo weekend. Fra l’altro hanno portato sulla piazzetta anche uno di quei delimitatori della viabilità, probabilmente per puro ‘divertimento’. Le assi delle panche sono state spaccate, i chiodi sono in vista, quindi degrado e pericolo. Ma non si vergognano?». La stessa residente nel transitare domenica mattina al parco Ciaurro per una passeggiata, parla di «manto di vetri rotti e pacchetti di sigarette in mezzo all’erba. Ma che è, una discarica?».

LE FOTO