Terni, vanno in ferie e i ladri ne approfittano

Tornano a fare capolino i ‘topi d’appartamento’ in città, proprio nel periodo in cui la gente si assenta dalla propria abitazione per le ferie. Proprio fra gli ultimi episodi, si segnalano situazioni in cui i proprietari erano fuori Terni per trascorrere qualche giorno di relax. I ladri hanno infatti colpito martedì mattina in un grattacielo di via Di Vittorio, nei pressi dell’incrocio con via Filippo Turati, ed anche – nella giornata di mercoledì – in un’abitazione di via Pinturicchio.

L’esperienza insegna

Nel primo caso ad accorgersi dell’accaduto è stata un’amica di famiglia che ha subito chiamato le forze dell’ordine. Nel secondo, una familiare dell’anziana coppia che vive nell’appartamento. In entrambi i casi, i malviventi hanno lasciato dietro di sé il classico caos che fa seguito ai furti. In via Pinturicchio, però, il bottino sarebbe decisamente magro visto che, memori di precedenti episodi analoghi, i residenti non avevano lasciato nulla di valore in casa. Ma i danni, quelli sì, sono in ogni caso significativi, oltre alla brutta sensazione di sentirsi violati.

Suggerimenti

Fra i consigli basilari per ridurre il rischio di vedere la propria casa svaligiata, c’è quello relativo all’installazione di sistemi di allarme che possano scoraggiare o far fuggire i ladri di turno, ed anche quello di non informare troppe persone circa i propri spostamenti. All’orecchio dei malviventi, spesso grazie a basisti insospettabili, arrivano più informazioni di quante immaginiamo.