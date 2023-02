Terni, complesso viale Brin: c’è la notifica per la demolizione. Ma rebus decreto Meloni

di S.F.

‘Svolta’ per il vecchio complesso residenziale/commerciale di viale Brin oggetto della recente battaglia – tra l’altro costato un debito fuori bilancio al Comune di Terni – al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria? A giudicare da ciò che è accaduto venerdì pare di sì, anche se visto il precedente è sempre meglio andarci cauti. Da quanto si apprende non è certo che l’operazione proceda nonostante la notifica odierna.

IL DEBITO FUORI BILANCIO PER IL CAOS AL TAR

DICEMBRE 2022, IL TAR ANNULLA IL PERMESSO DI COSTRUIRE DEL COMUNE

La notifica di cantiere

Cosa è successo per far pensare che qualcosa si stia per muovere nell’area del civico 37 di viale Brin? Semplice, venerdì pomeriggio al Sinpol – sistema informatico per l’invio telematico della notifica preliminare – è stata depositata un’istanza di nuova costruzione con il geometra Gianni Poddi responsabile dei lavori. Si parla di ‘demolizione e ricostruzione di un complesso residenziale e commerciale’ con data di presunto inizio fissata per lunedì 20 febbraio e conclusione dopo 619 giorni il 31 ottobre 2024. Bene, si fa dunque?

LO SCONTRO AL TAR PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

LO STOP IN AUTOTUTELA DELLA REGIONE PER L’AUTORIZZAZIONE SISMICA

Il punto interrogativo

L’atto preliminare c’è ed è stato depositato, su questo non ci sono dubbi. Peccato che nel contempo il governo a guida Giorgia Meloni abbia stoppato all’improvviso la cessione dei crediti per gli acquirenti di case antisismiche – decreto legge ad hoc – nell’ambito del Superbonus, con pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Una novità clamorosa che ha spiazzato in molti e potrebbe creare non pochi problemi. Vedremo le conseguenze. Anche su Terni.