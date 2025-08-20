Incidente stradale nella mattinata di mercoledì lungo il raccordo Terni-Orte (ss 675) all’altezza della galleria San Pellegrino in direzione Terni. Un operaio Anas è stato colpito – con conseguenze, si apprende, non gravi – da un veicolo che si era fermato in panne. Secondo quanto appreso, l’addetto si era fermato insieme ai colleghi per dare supporto al veicolo e al conducente in difficoltà ma il mezzo si è sfrenato, colpendolo. Sul posto, per gestire la viabilità e accertare l’accaduto, gli agenti della polizia Stradale di Terni coordinati dalla dirigente Adalgisa Quaranta. Con loro, gli operatori del 118.