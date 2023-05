Terni, venerdì 12 maggio l’ultimo consiglio comunale dell’era Latini

La convocazione era attesa in extremis ed è arrivata. L’ultimo consiglio comunale dell’era Leonardo Latini – pre voto del 14 e 15 maggio, l’eventuale ballottaggio due settimane dopo – ci sarà venerdì 12 maggio a partire dalle 10: l’assise si ritroverà per l’approvazione del rendiconto di gestione 2022 e, quantomeno allo stato attuale, il provvedimento di ripiano del disavanzo da oltre 25 milioni causato dal Fal, il Fondo di anticipazione di liquidità. In realtà da quanto risulta il punto è stato ritirato perché c’è stato un emendamento al documento originario. Ultime schermaglie politiche sul tema in arrivo, dopodiché tempo di andare alle urne.

Condividi questo articolo su