Vigili del fuoco di Terni impegnati, nella giornata di venerdì, anche in due salvataggi di animali. Il primo, intorno alle ore 14 da parte della squadra Saf, lungo il canale di Recentino a Ponte San Lorenzo (Narni) per un capriolo adulto finito in acqua e trascinato dalla corrente fin dentro la galleria che giunge al lago di Recentino. L’animale sfinito e illeso, è stato recuperato e affidato ai carabinieri forestali che si occuperanno della sua liberazione in zona protetta. Sempre venerdì è stato recuperato un cane che, passeggiando con il padrone, era caduto in via dei Pressio Colonnese in un pozzo aperto, profondo circa due metri: la squadra dei vigili del fuoco ternani ha salvato l’animale restituendolo sano e salvo al proprietario.

