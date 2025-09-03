Tutto pronto per l’edizione numero 12 della ‘Run&Walk by night’, organizzata dall’Amatori Podistica Terni sotto egida Fiasp. Venerdì sera la partenza alle 21 da piazza Europa: torna così l’evento ludico-motorio per camminare o correre lungo il percorso cittadino da 6,5 chilometri.

«L’iniziativa – sottolinea il presidente APT Alessio Schiavo – non ha solo lo scopo di promuovere movimento e benessere, ma soprattutto quello di sostenere importanti realtà del volontariato locale. L’intero ricavato sarà infatti devoluto alle associazioni Aladino, Damiano per l’ematologia, Progetto Flavia, Afad, Age, Lilt, Misericordia, Terni x Terni Donna, Croce Rossa Italiana, Mi Rifiuto, Aucc: realtà che ogni giorno si impegnano per la salute, il sociale, la solidarietà e l’ambiente».

Dalle 18 inoltre sarà presente anche il Lions Club San Gemini Terni del Naharti, con un gazebo dedicato allo screening gratuito del diabete, un’occasione importante di prevenzione aperta a tutti i partecipanti e cittadini. Al termine dell’evento ci sarà la cocomerata finale per «condividere lo spirito di comunità che rende unico questo appuntamento». Iscrizioni venerdì entro le 20.30.