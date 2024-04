Terni: venerdì l’ultimo saluto a Simone Listante. Aveva 42 anni

Si terranno venerdì 12 aprile, alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria del Rivo a Terni, i funerali di Simone Listante, 42 anni, venuto a mancare giovedì all’affetto dei propri cari. Lascia la moglie Susanna, la figlia Samanta, i familiari tutti e tanti amici che gli volevano bene. Profondo il cordoglio per la scomparsa di Simone, che negli anni ha saputo conquistare cuori e palati con la sua abilità di pizzaiolo con il locale ‘Rimpizzati’ di borgo Rivo – tanto da conquistare il titolo di campione italiano di pizza in teglia, nel 2016 a Fiuggi – e, più in generale, la grande passione per la cucina. In tanti saranno lì, venerdì pomeriggio, per l’ultimo saluto al 42enne, vinto da una malattia contro cui ha combattuto sempre a testa alta. Le offerte raccolte in occasione dei funerali, saranno devolute al reparto di oncologia dell’azienda ospedaliera di Terni.

