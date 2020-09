Terni, verde non curato e rifiuti: «Perché questo degrado?»

Verde pubblico non curato a dovere, rifiuti – il grado di inciviltà resta alto – e materiale alla rinfusa, ben in vista. Non il miglior biglietto da visita per il primo giorno di rientro a scuola per i bambini della primaria ‘Donatelli’ di via Vodice, a Terni: a segnalare lo scenario presentatosi lunedì mattina è una mamma, rimasta perplessa nel vedere la situazione proprio nel giorno della riapertura della struttura. In tal senso è stata contattata anche la segreteria per chiedere deludicazioni: «C’è stato un bel po’ di tempo per organizzarsi, è ridicolo ritrovarsi un contesto di degrado in questo modo», viene messo in evidenza. Situazione non migliore dal lato di via Pola. ‘Chiamata’ per il Comune.

