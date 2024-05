Terni, via al Giugno Cesano 2024. Si inizia con la ‘Festa della montagna’

Una lunga serie di eventi per abbinare l’innovazione alla tradizione. Tutto pronto a Cesi, frazione di Terni, per il tradizionale appuntamento con il ‘Giugno Cesano’: il via è previsto domenica con la ‘Festa della montagna’ al rifugio Sant’Erasmo e gli antichi giochi paesani, poi man mano tutte le altre iniziative tra musica, incontri, cibo e spettacoli. La festa del patrono ci sarà mercoledì 12 giugno in orario serale all’auditorium Sant’Angelo. Sotto il programma completo che terminerà il 30 giugno. In campo in particolar modo c’è la pro loco territoriale.

