Terni, via Alfonsine: si abbattono i pini

di S.F.

Terni ed i pini da abbattere, ulteriore movimento in vista. Motivo? Martedì è stata depositata la notifica preliminare di cantiere per l’abbattimento delle alberature lungo via Alfonsine, tra piazzale Senio e via Narni. Se ne occupa Afor – come noto c’è la delega del Comune per questa tipologia di interventi – e tutto è legato ai canoni idrici per l’annualità 2023 nell’ambito del decoro urbano: uno dei progetti dell’ente riguarda infatti ‘Una migliore qualità della vita a Terni’ per un importo di poco superiore ai 211 mila euro. In un secondo momento – l’appalto è già stato affidato alla Asfalterni nel luglio 2023 per un importo unitario di 158.412 euro – ci sarà il secondo step dell’operazione, vale a dire la sistemazione della tratto viario interessato. Da quanto appreso si dovrebbe iniziare domenica ed i pini da eliminare sono nove. Le indagini per le perizie fitopatologiche e statico-meccaniche pre lavorazione hanno invece riguardato 19 alberature lungo via Alfonsine (stesso discorso per 18 in via Tito Oro Nobili e 15 in piazza Bonanni a Piediluco). Il responsabile unico di progetto è il tecnico Daniele Altobelli dell’Afor.