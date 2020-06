Terni, via Battisti: chiuso il sottopasso

Cadono pezzi di intonaco all’interno del sottopasso di via Battisti, a Terni. E per questa ragione il collegamento, che consente di transitare fra la zona prossima alle scuole e quella adiacente gli uffici Aci, è stato chiuso in attesa dell’intervento che dovrà ripristinare, si spera a breve, le condizioni di sicurezza. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale che hanno delimitato l’area, in attesa delle transenne della Protezione civile per interdire in maniera più evidente il passaggio ai pedoni.

