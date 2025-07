di S.F.

Fitness e sport a Terni, possibile novità in arrivo a ridosso del centro cittadino. O meglio, un’integrazione. Ciò emerge da un recente conferenza di servizi decisoria – semplificata ed in modalità asincrona – riaperta dal Comune di Terni.

C’è infatti chi sta puntando alla sistemazione di un’unità immobiliare a destinazione commerciale per un’attività di palestra. Dove? Nel documento si fa riferimento al civico 179 di via Battisti, a pochi passi dall’ingresso principale del parco ‘Galigani‘ di Cardeto e dall’ex Inapli. Esito atteso a stretto giro per l’integrazione.