Terni: mercatino in Passeggiata, si inizia. C’è l’ordinanza. Round in IV commissione

Doppia firma del sindaco di Terni Stefano Bandecchi e della neo dirigente allo sviluppo economico Grazia Marcucci per la planimetria, si parte. Mercoledì 19 luglio c’è il debutto del mercatino alla Passeggiata come impone l’ordinanza del primo cittadino: la comunicazione alla soprintendenza del trasferimento è stata inviata giovedì scorso. Coinvolti in tutto 106 stalli di sosta.

MERCATINO ALLA PASSEGGIATA, SI INIZIA – L’ORDINANZA

LA PLANIMETRIA DEFINITIVA

Gli orari



Il posizionamento è previsto dalle ore 6 alle 7 con l’ora legale, quindi l’orario di vendita ed il termine delle operazioni previsto alle 14 «al fine di rendere l’area libera da qualsiasi ingombro entro e non oltre le ore 15; tutti i posteggi aventi diverse lunghezze (dai 6 ai 10 metri) dovranno avere la stessa profondità di 4 metri che, date le dimensioni della carreggiata, dovrà essere rigorosamente rispettata come limite di ingombro». Chi non rispetterà l’ordinanza sarà punito con una sanzione amministrativa da 80 a 480 euro. Possibile presentare ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Alle 15 di lunedì la scelta dei posteggi, martedì pomeriggio confronto in IV commissione sull’argomento con protagonista l’assessore al commercio Stefania Renzi. Ormai il dado è tratto. La posizione di elevata qualificazione Sandra Proietti Divi è la responsabile del procedimento.