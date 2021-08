Terni, via da casa in 4 mila per la bomba di via Piermatti: cronaca

Articolo in aggiornamento

LE IMMAGINI DELLA GIORNATA

Ore 8.30

L’ultimo treno in transito – l’Intercity 534 proveniente da Roma – prima della chiusura della circolazione ferroviaria fra Terni e Giuncano, è in orario. Proseguono intanto le operazioni di sgombero e la confluenza dei cittadini nei punti di raccolta. Non risultano criticità.

Ore 7.50

Le operazioni procedono regolarmente con l’insediamento, alle ore 7 in prefettura, del Centro di coordinamento soccorsi. I centri di accoglienza per i cittadini risultano operativi e hanno già iniziato ad ospitare le persone evacuate.

VIDEO – IL COLONNELLO GIGLIO SPIEGA COME VERRÀ DISINNESCATO L’ORDIGNO

VIDEO – LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE

Si parte

Sono iniziate all’alba di domenica le operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno bellico – una bomba d’aereo del peso di circa 500 libbre (227 chilogrammi) – emersa nel novembre del 2020 in via Eclo Piermatti, fra borgo Bovio e Tuillo, a due passi dalla linea ferroviaria e a poche centinaia di metri dalla stazione di Terni. In campo i militari del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna). A partire dalle ore 6, è iniziata l’evacuazione dei circa 4 mila cittadini residenti nell’area delle operazioni, compresa in un raggio di 468 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno. In campo il Comune di Terni, le forze di polizia, la Protezione civile, i vigili del fuoco e diverse associazioni che supportano l’impegnativa organizzazione della giornata. Previsto anche un servizio anti sciacallaggio.

Cronoprogramma e misure

Dalle ore 7 è stato chiuso l’accesso alle vie interessate dai provvedimenti mentre il termine delle operazioni di evacuazione – con il controllo dell’area che passerà alle forze dell’ordine – è previsto per le ore 8. Dalle 8.30, chiunque verrà trovato all’interno dell’area di sicurezza, sarà allontanato a norma di legge. Previste anche particolari modalità di sgombero per le persone non autosufficienti, malati gravi e positivi al Covid-19. Le attività commerciali insistenti nell’area resteranno chiuse fino al termine delle operazioni – previsto entro le ore 13 circa, salvo imprevisti, e comunque entro le 17 – così come la circolazione ferroviaria sulla tratta Terni-Giuncano resterà sospesa.

Le operazioni sull’ordigno

Tre le fasi principali dell’operazione condotta dai genieri dell’Esercito: durante la prima, sarà costruita sul luogo del ritrovamento una struttura temporanea di protezione per la mitigazione degli effetti dovuti ad un’eventuale esplosione accidentale; nella seconda fase, si provvederà alla neutralizzazione dell’ordigno tramite la rimozione dei sistemi di innesco; nella terza fase, infine, la bomba d’aereo sarà fatta brillare ad Acquasparta, nell’area della cava dismessa in località Piedimonte.