di Fra.Tor.

La misura è colma. I commercianti di via degli Artigiani, a Terni, sono esasperati: da mesi combattono contro un malcostume che sembra non avere fine. Ogni giorno, puntuali come un orologio rotto, incivili di passaggio lasciano sacchi di rifiuti accanto alle mastelle della raccolta differenziata. E poco importa se non è il giorno giusto per quel tipo di rifiuto, o se i sacchetti non sono nemmeno dei titolari delle attività: il risultato è che ogni mattina, all’apertura, i marciapiedi sono invasi dalla spazzatura.

«Noi rispettiamo le regole – raccontano – mettiamo fuori le mastelle solo nei giorni previsti per la raccolta, separiamo i materiali come richiesto. Ma puntualmente, accanto alle nostre mastelle, troviamo sacchi di ogni genere: indifferenziato, plastica, carta, perfino rifiuti alimentari». La conseguenza? Gli operatori di Asm, com’è giusto che sia, raccolgono solo quanto si trova all’interno dei contenitori. Il resto resta lì. E con il caldo estivo, gli odori diventano insopportabili, mentre i rifiuti abbandonati attirano topi e insetti. In più di un’occasione, i commercianti hanno sorpreso persone che, in auto, si fermavano, aprivano lo sportello e abbandonavano i sacchetti. «Li abbiamo fermati, gli abbiamo detto di riportarsi a casa la loro immondizia. Ma ci hanno solo guardati con sufficienza e se ne sono andati. Non possiamo fare gli sceriffi, non abbiamo né l’autorità né gli strumenti. Possiamo solo chiamare Asm e le Forze dell’ordine, come abbiamo fatto più volte».

Eppure, nonostante le segnalazioni ripetute, la situazione è rimasta invariata. «E intanto noi viviamo in mezzo alla spazzatura». La domanda dei commercianti, allora, è semplice e urgente: «Perché chi si comporta correttamente deve subire le conseguenze dell’inciviltà altrui? Perché non vengono installate telecamere, non si prevedono sanzioni reali, non si attiva un controllo efficace?». I commercianti non chiedono privilegi, chiedono solo «rispetto, decoro, una città pulita in cui lavorare e vivere». È noto che l’abbandono di rifiuti è reato penale e che situazioni del genere possono e devono essere denunciate alle forze dell’ordine: solo a seguito dell’accertamento di polizia giudiziaria, le imprese incaricate – Asm in questo caso – possono rimuovere i materiali.