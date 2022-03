Terni, via del Pellicano: problematica sostituzione rete gas

Sostituzione reti gas esistenti e allacci. L’intervento è in corso di svolgimento in via del Pellicano, a borgo Rivo, e sta creando più di qualche grattacapo ai residenti della zona. Siamo nell’area di Terni nord e la situazione è segnalata da un lettore di umbriaOn.

Stop and go

Il lavoro è iniziato circa un mese fa – in azione, per conto di Asm, c’è una società di Roma – ed il problema è proprio questo: «Lo scavo è stato eseguito ma l’opera è stata interrotta a più riprese», viene sottolineato da chi si è trovato a che fare con la situazione in questione. «Si tratta della sostituzione una tubazione del gas per via di una perdita. Nell’ultimo tratto sono arrivati a ridosso di via della Rondine e allo stato attuale c’è il parziale impedimento del traffico per i mezzi di soccorso ed i veicoli più grandi». È stata posizionata la transenna, subito urtata. «La ditta ci ha detto che tornerà martedì, l’auspicio è che si finisca perché qui si crea un disservizio in questo modo. C’è anche la scuola vicino e di conseguenza il disagio è per tutti. C’è il doppio senso in una via stretta ma, a causa dei lavori, di fatto resta solo una corsia».