Cambio della viabilità in arrivo in via Di Vittorio a partire da sabato 9 agosto. Lo sancisce un’ordinanza firmata dal dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli per abbattimento e potature alberi: tre i cantieri previsti. Ci penserà Afor.

Si inizia con il primo cantiere: divieto di sosta con rimozione forzosa per tutti i veicoli dalle 23 di sabato a lunedì 11 agosto. Più dalle 6 alle 10 di domenica 10 agosto divieto di circolazione nel tratto compreso tra la rotatoria Tattoli e la rotonda Schillaci.

Stesso discorso per il secondo cantiere con stessi orari. In questo caso dalle 10 alle 14 il divieto di circolazione è per i veicoli nella corsia di marcia dalla rotonda Schillaci all’intersezione con strada delle Grazie. L’ultimo è invece dalle 23 del 23 agosto al 25, con istituzione del divieto di circolazione in via Di Vittorio tra l’intersezione di via Mario e la rotonda Schilaci e in via Mario tra via Montecano e l’intersezione con Via di Vittorio.