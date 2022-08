Terni, via Ecchio e strada Crocemelata: pressing per la manutenzione

La manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico, focus su via Ecchio e strada di Crocemelata. A chiedere delucidazioni a Terni sono i consiglieri comunali del Pd, Tiziana De Angelis e Francesco Filipponi: di mezzo c’è il Consorzio di bonifica Tevere-Nera.

La convenzione ed i problemi

Gli esponenti Dem ricordano che il Consorzio «intende contribuire alla manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico ricadenti nel comprensorio consortile nei limiti delle competenze individuate dalla legge regionale 30/2004 e per questo ha attivato una convenzione con il comune di Terni, la quale risulterebbe ad oggi scaduta». Da qui l’input in quanto c’è necessità urgente di «mettere in sicurezza alcune strade interpoderali nel Comune di Terni per la presenza di folta vegetazione e di rischio idraulico». Mirino sul tratto non asfaltato di proprietà pubblica di via Ecchio e strada Crocemelata tra i civici 32-38, a lato del fosso di Cesi, «all’interno del quale in seguito ai temporali l’acqua portata dal fosso causa grandi disagi». La richiesta per il sindaco Leonardo Latini e l’esecutivo è di verificare «la possibilità di rinnovare con il Consorzio Tevere Nera, una convenzione per gli interventi di manutenzione sulle strade vicinali ad uso pubblico, o di

proprietà pubblica dell’amministrazione non asfaltate, ricadenti nel territorio del Comune di Terni» e muoversi per gli interventi nei tratti citati.