di S.F.

Comune di Terni e residenti ai ferri corti per via Fiume. Con tanto di ordinanza in arrivo: la novità è emersa nel corso della I commissione consiliare di martedì mattina in seguito all’atto di indirizzo presentato ed esposto – risalente al 18 giugno scorso – dal consigliere Danilo Primieri. Non c’è molta pace su questo fronte.

UmbriaOn si era occupata dell’argomento nel mese di maggio, quando era stato evidenziata l’immobilità di palazzo Spada per risolvere la questione. A distanza di mesi la storia non è cambiata e allora ci ha pensato il funzionario con elevata qualificazione alla viabilità, Stefano Carloni, a dire la sua: «C’è una voragine stradale sul lato destro. Era stato subito contattato il servizio idrico e Umbriadue è intervenuta, verificando che si trattava di un distacco della canalizzazione secondaria di allaccio dei fabbricati prospicienti». Poi l’interlocuzione.

«Inizialmente abbiamo invitato bonariamente a risolvere spiegando quali erano le problematiche. I residenti hanno contattato un’impresa, la Sinergo, la quale mi ha poi contattato telefonicamente per chiedere informazioni sulla prassi amministrativa per procedere. Ma è rimasta lettera morta. Un mese fa abbiamo avviato il procedimento per l’adozione di provvedimenti impositivi nei confronti dei proprietari e loro in risposta, invece di adempiere, hanno fatto scrivere al proprio legale ribaltando la situazione. Per sostenere che è responsabilità dell’amministrazione». Ed ecco la conseguenza.

Carloni ha infatti sottolineato che ora il Comune «sta per emettere provvedimento ai sensi dell’articolo 54 del Tuel per la pubblica incolumità. Inoltre potrebbe configurarsi anche il danno ambientale perché i fabbricati continuano a scaricare. Stiamo approfondendo». Insomma, aria elettrica in via Piave. Magari va a finire tutto al Tar.