Terni, via Fratini: cambia la storia per il ‘NoveDue’. «È stata una bella avventura»

di S.F.

Commercio in via Fratini a Terni, altra novità dopo il fine corsa dello storico Lu Postaccio. A pochi giorni di distanza è stata depositata un’altra cessazione riguardante una delle principali vie cittadine nell’ambito della movida e della ristorazione: si tratta del civico 23, vale a dire il locale che ospita NoveDue. Tuttavia è solo un passaggio temporaneo e soprattutto avviene per un lieto evento.

LU POSTACCIO, STOP IN VIA FRATINI

Si cambia: «Clienti meravigliosi»

Al Suape la cessazione/sospensione l’istanza per la cessazione è giunta sabato. Un addio definitivo? Negativo. Chi lo ha gestito dal 2017 ha deciso di lasciare per una bella novità personale ed è lei stessa, la titolare Elisa Carlomagno, a spiegarlo. Con tanto di ringraziamenti: «Dopo sei anni di questa bellissima avventura, con un sorriso dico ‘ciao’ al NoveDue, un locale che mi ha vista crescere, ho aperto grazie all’aiuto della mia famiglia all’età di 23 anni. Questi anni sono stati pieni di grandi soddisfazioni lavorative e personali! L’arrivo di un bimbo mi ha mischiato meravigliosamente le carte in tavola – sottolinea – e ho dovuto mettere al primo posto altri aspetti della vita. Se scegli di fare un lavoro del genere è perché ami le persone, ed io ho avuto la fortuna di avere tutti clienti meravigliosi, molti dei quali diventati amici. Li ringrazio uno ad uno. Doveroso è ricordare a tutti i ragazzi che in questi anni mi hanno affiancata, che sono stati per me un sostegno fondamentale ma li ringrazierò personalmente perché sono diventati una seconda famiglia. Voglio augurare il meglio alle persone che hanno acquistato l’attività, so che sapranno sfruttare al meglio il potenziale di quel locale, in cui lascio un pezzetto di cuore». Per lei ed il marito Michele è in arrivo il secondo figlio. Da qui la decisione di ‘passare il testimone’ a nuovi proprietari.