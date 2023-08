Terni, via la pineta Centurini: il sit-in di protesta – Fotogallery

L’evento è stato lanciato dal circolo Vas Terni/Narni. Poi man mano si sono aggiunti Pd, Europa Verde e Wwf: sit-in di protesta sabato mattina in viale Centurini di Terni dove, tra poche ore, sarà concluso l’intervento per l’abbattimento di circa 90 pini. Annunciati da Pierluigi Rainone un esposto in procura e un ricorso alla Corte dei conti per il mese di settembre. «Un intervento drastico, come Pd abbiamo fatto un’interrogazione urgente per interromperlo. Con richiesta di chiarimenti, tuttavia non si è fermato. Cerchiamo comunque di aprire un dibattito sul tema della riforestazione in città», le parole di Francesca Crispoldi. A vigilare sulla manifestazione polizia di Stato, Arma e polizia Locale.

