Terni, via Lessini: ora Fiorini mette nel mirino il distributore Is

C’è una nuova ‘vittima’ del consigliere comunale del Gruppo Misto Emanuele Fiorini e di mezzo questa volta non c’è la dirigente Donatella Accardo. Ma sempre nei corridoi di palazzo Spada si resta. Con mirino puntato su via Walter Lessini.

L’ordinanza

Quale sarebbe il problema? «Vista la necessità di tutelare il diritto alla salute dei cittadini residenti nella zona, che appare compromesso dalla situazione di inquinamento acustico rilevato da Arpa e considerato che la situazione venutasi a creare è fonte di pericolo e minaccia per la salute dei cittadini, in data 28 febbraio 2023, il sindaco Latini ha emesso un’ordinanza nei confronti del distributore Is sito in via Lessini», spiega il consigliere comunale. «Con l’ordinanza si ordina alla società di sospendere il rifornimento dell’impianto di distribuzione Gnl sito a ridosso delle abitazioni. L’erogazione potrà proseguire fino ad esaurimento delle scorte, per poi provvedere a mettere in sicurezza l’impianto per lo spegnimento». Per Fiorini invece si «continua a scaricare il Gnl. Chi deve controllare cosa sta facendo? Visto che né la comandante della polizia municipale né il sindaco intervengono al riguardo, spero che almeno il prefetto e la procura della Repubblica si attivino nei confronti di tutti i soggetti che non si sono attivati rispetto a quanto di competenza».