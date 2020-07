Incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì in via Martin Luther King a Terni. L’impatto è stato fra due auto: una Peugeot con a bordo due donne ed una Fiat 16 dove c’erano un uomo e una donna. Tutti e quattro i coinvolti – le cui condizioni non sarebbero serie – sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni.

