Terni, via Marzabotto: urta auto e ne colpisce altre due in sosta

Incidente stradale con quattro mezzi coinvolti nella mattinata di giovedì in via Marzabotto, a Terni. Una donna di 77 anni, al volante di una Citroen C3, ha urtato una Volkswagen che procedeva in retromarcia, in uscita da un parcheggio. La signora, forse spaventatasi, ha accelerato ed è finita contro altre due auto in sosta: un Citroen Jumper e una Ford Fiesta. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni che hanno tranquillizzato la donna e proceduto ai rilievi e alla gestione della viabilità. Con loro anche Area Sicura per la pulizia del tratto stradale interessato. Non risultano persone rimaste ferite nell’accaduto.

Condividi questo articolo su