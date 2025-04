Nella tarda mattinata di martedì, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Panda vecchio modello, ed è finito contro la vetrata del bar Caffè Commercio di via Narni. Il sinistro è avvenuto sul lato di via degli Artigiani. Al volante dell’autovettura c’era un 94enne ternano (M.W. le sue iniziali). L’anziano è stato soccorso dai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e quindi dagli operatori del 118: fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze gravi e nel sinistro non risultano altre persone ferite o coinvolte. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Il bar ha riportato seri danni.

Annuncio Pubblicitario

LE FOTO