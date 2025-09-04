Manutenzioni stradali a Terni, si mette mano a via Oberdan. Lo rende noto l’amministrazione comunale: l’operazione vale quasi 100 mila euro e andrà avanti per diverse settimane.

«A partire da mercoledì – le parole dell’assessore alla viabilità Marco Iapadre – la sede stradale di via Oberdan sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria. Si tratta di un intervento mirato a ripristinare le condizioni di sicurezza e funzionalità di una delle arterie più importanti della città. I lavori riguardano oltre 3 mila metri quadri di nuova pavimentazione, saranno conclusi entro tre settimane, saranno svolti in gran parte con le risorse umane e strumentali di Cantiere Comune, per un valore per l’Ente di quasi 100 mila euro».

Dissesti e usura del manto stradale in via Oberdan, ora scatta l’intervento: «Si procederà con la realizzazione di una nuova pavimentazione in asfalto, preceduta da attività di fresatura. Data l’importanza strategica di via Oberdan per il traffico urbano, il transito di mezzi pesanti e il trasporto pubblico locale, i lavori saranno organizzati per fasi, impegnando una semicarreggiata alla volta. La prima fase interesserà la corsia in direzione via Battisti, con attività di cantiere che si estenderanno dall’intersezione con via Gozzoli fino alla rotatoria su via Battisti». C’è una specifica ordinanza per la chiusura al transito nel tratto interessato ed il divieto di sosta.

«Pur consapevole – conclude Iapadre – dei disagi temporanei alla circolazione, l’amministrazione confida nella collaborazione dei cittadini. Al termine dell’intervento, via Oberdan sarà restituita alla città con una pavimentazione più sicura, durevole e performante, a beneficio della mobilità urbana, della qualità del trasporto pubblico e della vivibilità complessiva del quartiere. Un’azione concreta per il presente e il futuro della nostra rete stradale».