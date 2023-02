Via Papa Benedetto III Terni: scatta l’esposto. Missiva per il prefetto

«Chiediamo un suo intervento al fine di porre rimedio e di essere ascoltati personalmente in ordine ai fatti». Le firme sono oltre trenta e fanno riferimento ad un condominio di via Papa Benedetto III, a San Giovanni: la missiva è per il prefetto di Terni, Giovanni Bruno, in riguardo alla questione legata al contesto della zona. Più volte denuncita nell’ultimo biennio. Di recente se ne è parlato anche al question time.

Le risposte che mancano

«Sono anni – si legge nell’esposto – che noi residenti di via Papa Benedetto III cerchiamo risposte e soluzioni da parte del Comune alla situazione di incuria e omessa manutenzione in cui versa la zona. In particolare ci si riferisce alla presenza di enormi buche, sul manto stradale, che quando piove diventano laghetti artificiali, nonché alla mancanza di illuminazione. Si tratta di una situazione ancora più disagevole se si considera che nel condominio, civico 40 D, vi abita anche un bambino disabile costretto ad uscire dalla sua abitazione passando per la rampa dei garage. Specie quando piove essendo l’area circostante inondata». Del tema – in particolar modo si è attivato il consigliere Emanuele Fiorini – è stato ‘allertato’ più volte il Comune con Pec o posta raccomandata: «A tutt’oggi l’assessore Salvati sembrerebbe non avere ancora provveduto alla trasmissione richiestale dal presidente del Consiglio e nessun intervento manutentivo e stato adottato in ordine a Via Papa Benedetto III». Palla in mano alla dottoressa Liusca Del Monaco, amministratore pro-tempore del condominio.