Terni: via Piave, perde il controllo dell’auto e finisce contro un’altra in sosta

Incidente stradale autonomo nella prima serata di giovedì in via Piave, a Terni. Un 37enne di origini albanesi residente a Terni, al volante di una Citroen C5, ha perso il controllo del veicolo finendo contro una Ford Fiesta ferma in sosta a lato della carregiata. Sul posto si sono portati gli agenti del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni. Il 37enne non ha avuto bisogno delle cure mediche del 118 ma è risultato positivo all’alcol test: da qui la denuncia a piede libero all’autorità giudiziaria.

