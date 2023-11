Curioso intervento nel pomeriggio di mercoledì per i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli agenti della polizia di Stato. Una segnalazione ha fatto scattare la messa in sicurezza per via di un cavo dell’elettricità – bassa tensione – posto troppo basso rispetto al piano stradale: era sotto i sei metri ed il collegamento è stato rimosso. Non è passato inosservato e dunque si è reso necessario il lavoro dei pompieri. Questione risolta in pochi minuti.

