Terni, via Rossini: un campo da basket alla ‘Marconi’ in memoria di Saiyam

di S.F.

Novità sportiva in arrivo per l’istituto comprensivo ‘Marconi’ di Terni, in via Rossini. Motivo? C’è l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un campo da basket 3×3.

A questo punto si arriva ad un anno e mezzo dalla richiesta dell’istituto comprensivo – 1° dicembre 2022 – per l’autorizzazione alla realizzazione di un campo nell’area comunale ma in uso alla scuola. Tutto a carico della ‘Marconi’. L’obiettivo principale è creare «uno spazio ulteriore finalizzato alla crescita motoria dei ragazzi, all’inclusione ed alla loro formazione sportiva, mirando a creare, attraverso lo sport spirito di squadra ed accrescere la solidarietà e contrastare il bullismo». Una quota del finanziamento «verrà donata dai genitori di un bambino frequentante la scuola prematuramente scomparso, ed al quale verrà intitolato il campo stesso». Si tratta di Saiyam, grande appassionato della pallacanestro scomparso a soli 14 anni nel giugno 2022.

L’ultima integrazione richiesta dal Comune è stata inviata a fine marzo e ora è arrivato l’ok in giunta comunale per poter procedere. Tra le parti ci sarà una collaborazione tecnica per lo sviluppo del campo e della progettazione se ne è occupato l’architetto Pierpaolo Longhi per un importo lavori quantificato in poco più di 13 mila euro.