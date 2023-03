Terni, via San Nicandro: «Le telecamere ai vandali gli fanno un baffo»

di Fra.Tor.

Non c’è pace per i residenti di via San Nicandro a Terni. umbriaOn più volte è andata a parlare con loro, per la maggior parte persone anziane, che hanno sempre più «il terrore di entrare o uscire di casa per colpa di una banda di ragazzini, per lo più minorenni e stranieri, che hanno preso possesso della piazzetta, intimorendoci e minacciandoci».

Droga, pallonate e minacce

«Una situazione drammatica», la definisco i residenti. «Crediamo che gli amministratori del nostro Comune non si rendono conto realmente di quanto sia diventato grande il problema in questa zona. Ma prima che succeda qualcosa di grave, torniamo a mettere in luce quanto siamo costretti a subire ogni giorno, sperando che leggano le nostre parole. Gruppi di 10, 15, 20 ragazzini sono diventati i ‘proprietari’ della piazzetta, per bivaccare, spacciare, fare uso di stupefacenti, urlare, fino ad arrivare a tirare pallonate addosso a persone anziane e a minacciare con ‘tanto te la facciamo pagare’, un signore secondo loro ‘colpevole’ di aver chiamato le forze dell’ordine esasperato dal loro comportamento».

La videosorveglianza

Qualche settimana fa nella piazzetta è stata installata una videocamera di sorveglianza per la tutela ambientale in materia di abbandono dei rifiuti. «Ma a cosa è servita? A nulla. Questi balordi l’hanno prontamente girata e hanno continuato a fare i loro comodi, imbrattando sempre più i muri con scritte a volte incomprensibili. Pochi giorni fa dei tecnici comunali, insieme alla polizia Locale, sono venuti a fare un sopralluogo per l’installazione di una videocamera di sorveglianza comunale, ma siamo convinti che saranno tutti soldi sprecati. A questa gente non fa paura nulla. E noi intanto continuiamo a non essere più padroni di poter entrare e uscire da casa nostra. Cari amministratori, vi vendiamo le nostre case, nonostante ci pianga il cuore, ma venite voi a vivere in questo far west che a noi fa paura e non ci sentiamo al sicuro».

L’assessore Scarcia: «Attenzione alta sull’area, ci stiamo lavorando»

«Vogliamo che i residenti di via San Nicandro, come in generale tutti i cittadini di Terni, sappiano che come amministrazione comunale non ce ne stiamo fregando delle loro esigenze, della loro sicurezza e delle loro richieste», interviene l’assessore comunale alla polizia Locale Giovanna Scarcia. «In questo caso specifico, l’attenzione su questa via e sulla piazzetta c’è e stiamo lavorando affinché vengano installate almeno due telecamere di videosorveglianza. Lunedì i nostri tecnici sono andati a fare un sopralluogo ed hanno individuato due punti in cui poterle posizionare in maniera che entrambe possano controllare l’area, ma anche controllarsi a loro volta, dato i recenti atti vandalici. Dobbiamo solo capire come muoverci per trovare la soluzione più utile e allo stesso tempo meno dispendiosa perché i residenti hanno dato la loro disponibilità a sottoscrivere un protocollo per contribuire alla spesa. Intanto, prima che la girassero, tramite la videocamera per la tutela ambientale in materia di abbandono dei rifiuti, siamo riusciti ad individuare il volto di una persona che stava abbandonando dei rifiuti in strada e ora lavoriamo per il riconoscimento. Quindi possiamo dire che già questa ha dato i primi frutti. Stiamo cercando, inoltre, di approfondire la richiesta dei residenti di chiudere la pizzetta con un cancello, ma visto che si tratta di un’area pubblica non si può tenere sempre chiusa, quindi dobbiamo solo capire come fare. Intanto, abbiamo dato l’incarico di ripulire le pareti dalle scritte».

LE FOTO