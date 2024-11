Terni, via Tre Venezie: perde il controllo dell’auto e si ribalta

Ancora un incidente stradale autonomo con ribaltamento di un’autovettura a Terni: dopo quello accaduto nel pomeriggio di mercoledì in via Martin Luther King, nel corso della serata – alle ore 21.30 circa – un altro conducente ha perso il controllo della propria auto, finendo per ribaltarsi. E’ accaduto in via Tre Venezie – zona Terni Est – e l’uomo al volante del veicolo, da solo a bordo, è rimasto illeso ed è uscito autonomamente dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terbin e gli agenti della polizia Locale che hanno proceduto alla gestione della viabilità e ai rilievi per determinare la dinamica del sinistro.

Condividi questo articolo su