Terni, via Vanzetti: fine corsa per Hurrà

di S.F.

La pratica è apparsa in giornata sul portale Suape del Comune di Terni, ma l’effettiva cessazione dell’attività risulta a fine marzo. Fine corsa per un supermercato – si parla di una media struttura M2 di vendita alimentare, tra i 901 ed i 1.500 metri quadrati – che per anni ha proseguito il lavoro al civico 38 di via Vanzetti, a pochi passi dall’Eskigel: c’è la chiusura di uno dei punti Hurrà in città, confermato anche dal ‘taglio’ nel portale ufficiale del gruppo. Resta in vita quello di via Brodolini. Da quanto si apprende già da tempo era stata prospettata questa possibilità ed ora è diventata realtà. «Hurrà è un’insegna di Gmf, una realtà distributiva di Ponte San Giovanni (Perugia) che fa capo al Gruppo Unicomm (Vicenza)», si legge nel sito. Il 20 maggio 2019, via social, era stato ricordato il ventennale dal debutto assoluto a Terni.

