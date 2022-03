Incidente stradale nella mattinata di mercoledì in via Vittime delle Foibe in una zona già congestionata a livello di viabilità per l’organizzazione dell’arrivo di tappa della Tirreno-Adriatico. Un’utilitaria condotta da una donna ha tamponato un autobus di linea urbano: sul posto per i rilievi e la gestione del traffico gli agenti della polizia Locale.

