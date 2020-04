Terni, via Vulcano: «Qui è una discarica»

«Erba alta, rifiuti di ogni genere e, ora che le temperature si stanno alzando, odori nauseabondi. Qui è tutto uno schifo». A denunciare una delle tante discariche a cielo aperto a Terni è una residente di via Vulcano.

L’appello

«Io o il mio compagno – racconta – portiamo a passeggiare il nostro cane in questo piccolo percorso ciclo-pedonale almeno due volte al giorno e ogni volta ci troviamo davanti questo scempio. L’erba incolta ormai ha preso il sopravvento, gli escrementi degli altri cani ci costringono a fare lo slalom, ma la cosa che più da fastidio sono i rifiuti di vario genere accatastati li da mesi e che ora, con il caldo emanano degli odori che vi lascio solo immaginare. Abbiamo più volte, da diversi mesi, inviato delle pec al Comune di Terni per denunciare questo scempio, ma nessuno si è affacciato a dare un’occhiata. Prima di tutto, è ovvio, il nostro appello va alla civiltà dei cittadini che sono coloro che creano questo schifo, poi ci vogliamo rivolgere al Comune nuovamente e chiedere un intervento e maggiori controlli perché questo non accada più».