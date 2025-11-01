«Intervenire quanto prima per ripristinare la corretta fruibilità del tratto stradale interessato al fine non solo di semplificare la circolazione per i residenti e i visitatori del borgo ma anche per scongiurare situazioni di pericolo e di incidenti che al momento attuale non sono affatto improbabili vista la situazione logistica della via». L’atto di indirizzo è del gruppo consiliare del Pd di Terni e riguarda via Terra Maiura, a Cesi.

I Dem – Leonardo Patalocco, Emidio Gubbiotti, Michele Di Girolamo e Pierluigi Spinelli – sottolineano in premessa che «il tratto stradale oggetto dell’atto rappresenta la via principale di accesso al borgo di Cesi; la via presenta la carreggiata ormai ristretta notevolmente a causa dell’invasione di sassi e detriti caduti dai lati della strada ed è in pratica caratterizzata da una sola corsia di accesso, il che rende pericoloso il passaggio in caso di concomitanza tra due o più autovetture che non hanno lo spazio per passare entrambe». Da qui la richiesta di intervento anche in seguito al sopralluogo della scorsa estate: «Si erano assicurati interventi risolutivi in tempi brevissimi». Di mezzo anche i lavori del Pnrr: «Il borgo presenta già situazioni di notevole disagio e l’allargamento del tratto stradale interessato potrebbe contribuire al recupero anche di alcune piazzole di sosta contribuendo a migliorare la situazione di carenza di parcheggi che ora interessa il borgo di Cesi».