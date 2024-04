Terni, viabilità e lavori: altro sos da San Carlo

Nuovo sos dalla zona di San Carlo a Terni, dove sono in corso da mesi i lavori per il miglioramento della viabilità. Il problema, in attesa che l’intervento sia completato, è lo stesso già lamentato a marzo. Vale a dire l’isolamento temporaneo rispetto alla frazione. Ora ci sono ulteriori novità su questo fronte: «Fino a venerdì c’era l’impianto semaforico, ora lo hanno tolto – segnala una donna che vive nella strada che porta a Collelicino – ed è stata ristretta la carreggiata. E c’è la striscia continua». Risultato? «Non si può più girare a sinistra per chi proviene da Terni. Anas ci ha detto che per svoltare dobbiamo andare a La Castagna». Che dista a poco meno di due chilometri, come indicato dal cartello in zona. «In questo modo, di fatto, siamo isolati. Non possiamo usufruire dell’autobus e, specie per gli anziani, ci sono difficoltà». In tal senso sono state contattate le forze dell’ordine. Ma c’è l’ordinanza della società e dunque per ora si resta così. Disagi temporanei che i cittadini sperano possano trovare una soluzione diversa.

