«Sperimenteremo la ‘zona 30’ promiscua pedonale/ciclabile/carrabile, ora siamo in grado di farlo». Parole del dirigente Federico Nannurelli del 19 gennaio 2024, quando in I commissione consiliare si parlò del nuovo collegamento ciclabile – realizzato in due lotti – tra borgo Rivo e via Battisti, in centro. Ora ci siamo.

MAGGIO 2025, L’INAUGURAZIONE DEL PRIMO LOTTO DEL COLLEGAMENTO

GENNAIO 2024, SI INIZIA PER IL II LOTTO DEL COLLEGAMENTO. CON ZONA 30

A fine maggio c’è stato il lavoro sulla segnaletica e ora la ‘zona 30’ tra strada di Cardeto e via Alberti, a fianco del palaItis, è ben visibile. Con tanto di strisce bianche per i parcheggi a pochi metri dall’istituto scolastico. L’appalto è stato aggiudicato nel 2023 alla Spinelli & Mannocchi srl di Perugia.