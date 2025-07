Incidente stradale autonomo nella prima mattinata di martedì in viale Borzacchini a Terni, direzione borgo Rivo. Probabilmente a causa di una distrazione, la donna (circa 60 anni) al volante è finita con la propria auto – una Chevrolet Aveo – sopra il guardrail: fortunatamente ne è uscita illesa. Inevitabili i disagi per la viabilità in attesa dell’intervento e degli accertamenti del caso. Sul posto gli agenti della polizia Locale, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli addetti di Area Sicura per il ripristino della sede stradale. Di seguito le immagini.

