Terni, viale Centurini off-limits per i pini pericolanti. «Molti andranno abbattuti»

Aggiornamento, martedì 22 agosto mattina

«Lo stato vegetativo nella pineta Centurini è gravemente compromesso». Questa, in estrema sintesi, la situazione emersa martedì mattina durante il sopralluogo effettuato dai tecnici agronomi del Comune e di Afor, con il supporto dei vigili del fuoco di Terni, dopo la caduta di una pianta avvenuta lunedì pomeriggio. «Da quello che abbiamo visto – racconta Luca Valeriani di Afor – i pini sono seriamente compromessi e l’orientamento del letto di caduta è tutto verso la pista ciclabile e la strada, quindi molto pericoloso. La distanza della messa in sicurezza deve essere una volta e mezza l’altezza della pianta, quindi se ad esempio la pianta è alta 20 metri, la messa di rispetto deve essere di 30 metri. Anche nell’area di villa Centurini – prosegue – ci sono molti rami spezzati e quindi anche la zona della villa è compromessa. Insomma, la situazione è complessa, non posso al momento quantificare quante piante andranno abbattute, ma probabilmente saranno molte. Ora i vigili del fuoco faranno una loro relazione, alla quale si unirà quella del nostro agronomo e la consegneremo al Comune di Terni che provvederà ad emettere un’ordinanza per l’abbattimento e la ripiantumazione. Una procedura che deve essere piuttosto rapida per poter riaprire al più presto una delle strade di maggior collegamento con il centro cittadino».

IL VIDEO DEL SOPRALLUOGO

LE FOTO DL SOPRALLUOGO DI MARTEDÌ MATTINA

La caduta di un pino in viale Centurini – senza danni a persone e cose – ha portato all’intervento, lunedì pomeriggio a Terni, dei vigili del fuoco, della protezione civile comunale e della polizia Locale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire la messa in sicurezza, da parte del personale del 115, di alcune delle piante presenti, a cui sono stati rimossi i rami pericolanti. L’area dell’albero precipitato al suolo, invece, è stata delimitata con del nastro bianco e rosso. A quanto risulta, a seguito dell’accaduto sarebbe stata chiesta agli organi competenti una ricognizione a 360 gradi, per valutare lo ‘stato di salute’ di ogni pianta, rischio caduta e decidere quali azioni intraprendere. Così, dopo quelli che con l’amministrazione Latini erano stati rimossi in diverse zone della città, ora anche i pini della pineta Centurini sono destinati a finire sotto la lente. Con quale esito, si vedrà. Intanto la strada è stata chiusa e martedì mattina è scattato un check per fare il punto della situazione.

IL COMUNE ORDINA ALLA PROVINCIA DI ABBATTERNE 4 IN VIALE TRIESTE