Terni, viene lasciato e rende la vita dell’ex un inferno: minacce e colpi, arrestato

Minacce di morte alla sua ex, alla figlia neonata e anche nei confronti della madre. Poi in un’occasione anche un colpo al volto: un 45enne originario del Bangladesh è stato arrestato dalla polizia di Stato Terni per atti persecutori. Vittima una 25enne della periferia cittadina.

Persecuzione

L’uomo, irregolare e senza fissa dimora con numerosi precedenti penali a suo carico (invasione di terreni o di edifici, immigrazione clandestina, reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio, percosse, stupefacenti, reati commessi con diversi alias) è stato arrestato lunedì dopo che la giovane ha avvisato la sala operativa della questura di Terni. Il 45enne stava stazionando davanti al portone di casa, suonando con insistenza il campanello: l’arrivo di due Volanti ha consentito di bloccarlo e raccogliere tutte le informazioni del caso. La 25enne ha raccontato agli agenti di averlo conosciuto a Mestre e di essersi innamorata lo scorso anno. A tal punto da andare a vivere nella casa dei suoi parenti: lei, unica donna, insieme a sette uomini.

Incinta

Dopo i primi problemi e le prime percosse, a giugno 2023, la donna ha deciso di lasciarlo e di tornare a Terni dalla madre, nonostante fosse incinta di sette mesi; appena arrivata a Terni, denunciava l’ex in questura per paura che la potesse seguire, cosa avvenuta solo dopo una settimana. «Da allora, l’uomo l’aveva tempestata di messaggi – anche con minacce di morte a lei, alla bambina e a sua madre – e numerose volte aveva stazionato sotto al suo portone, suonando il campanello, dicendole che voleva tornare con lei e che avrebbe riconosciuto la bambina, nata nel frattempo», sottolinea la questura. «A metà febbraio la donna aveva alla fine deciso di incontrarlo, ma mentre la prima volta l’incontro era stato normale, la seconda volta l’aveva colpita al volto, prendendola per i capelli». Lunedì la 25enne si è rivolta alla polizia di Stato e ora l’uomo è nel carcere di Sabbione.