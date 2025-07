di S.F.

C’è anche l’acquisizione del servizio per la vigilanza dei beni comunali e della ‘Passeggiata’ – da ricordare che nel primo c’era la Securpool – nel nuovo programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028 del Comune di Terni, contenuto nel rinnovato documento unico di programmazione. Un piano dal valore complessivo di 33,5 milioni di euro.

IL NUOVO DUP 2026-2028

Si fa infatti riferimento ad una cifra di 263 mila euro per le annualità 2026 e 2027, con la comandante e dirigente Gioconda Sassi responsabile del procedimento. Le principali spese riguardano invece l’appalto per la cascata delle Marmore recentemente affidato a L’Orologio-Alis, il global service per il verde, la fornitura di energia elettrica e l’acquisto degli autobus per il trasporto pubblico locale. Tutti sopra quota 4 milioni di euro.