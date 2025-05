Intervento dei vigili del fuoco di Terni nel tardo pomeriggio di sabato all’interno dello spazio che ospita i distributori automatici di snack e bevande di fronte palazzo Spada, in piazza Ridolfi. Secondo quanto appreso, ignoti avrebbero dato fuoco ai contenitori dei rifiuti. Non risultano feriti né dani gravi e l’intervento del personale del 115 è servito a limitare i problemi e a ripristinare le condizioni di sicurezza. Secondo quanto riportato da Terninrete, la vetrata della struttura avrebbe subito danni – spaccandosi – e l’atto sarebbe di natura vandalica, compiuto da soggetti la cui identità è in corso di identificazione da parte della polizia Locale di Terni.

