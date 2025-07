Un 34enne di origine albanese – K.H. le sue iniziali – è stato arrestato dalla polizia di Stato a Terni, in particolare dagli agenti della squadra Volante, per aver vìolato il divieto di avvicinamento all’ex compagna. Si tratta di una delle attività che ha interessato le forze dell’ordine nell’ultimo weekend. L’arresto dell’uono è stato poi convalidato dal tribunale di Terni nella giornata di lunedì – giudice Ersilia Agnello – con il 34enne difeso dall’avvocato Bruno Capaldini.

Secondo quanto riportato dalla questura, l’uomo «già destinatario della misura del divieto di avvicinamento al almeno 500 metri e dai luoghi frequentati dalla sua ex compagna con braccialetto elettronico di segnalazione, ha violato la misura trattenendosi in una discoteca dove sapeva essere presente la donna». Per lui arresto – se ne è occupato il sostituto procuratore Elena Neri – e convalida nell’udienza di lunedì mattina, seguito dalla conferma della misura del divieto di avvicinamento (il pm aveva chiesto, in aggiunta, l’obbligo di firma).

Durante il fine settimana appena trascorso, polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale sono stati impegnati nel pattugliamento congiunto nel centro cittadino, utile a contrastare la ‘malamovida’. In tutto sono state controllate 23 persone e 8 veicoli (una la sanzione al Codice della strada elevata). Rintracciata inoltre una minore che è stata poi riaccompagnata nella struttura di accoglienza che la ospita.